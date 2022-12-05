ВОЙНА В Украине Конец близок: оккупанты усилили террор на левом берегу Херсонщины

2022-12-05 21:30

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной левобережной части Херсонской области. Российские военные, осознавая, что поражение неизбежно, усилили давление и террор против местных жителей.

Об этом Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

Она обратила внимание, что оккупанты усиливают «полицейское» давление на левом берегу Днепра:

- проводятся обыски,

- осуществляются проверки среди местного населения с целью выявления украинских патриотов.

«Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество», — отметила Гуменюк.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинцы на левом берегу Днепра понимают, что ВСУ близко, и эта часть области будет освобождена.

«Местные понимают, что до левого берега достаточно близко», – добавила она.

Сообщается, что в Херсонской области в Новой Каховке оккупанты вывозят весь товар и оборудование из магазинов. Также на оккупированной Херсонщине, угрожая лишением родительских прав, захватчики заставляют местных жителей отдавать детей в учебные заведения с российской программой обучения.

Напомним, военнослужащие ВСУ установили первый украинский флаг на оккупированной левобережной части Херсонской области, определив плацдарм для деоккупации.

Ранее отмечалось, что с 3 по 5 декабря включительно в Херсонской области проходит эвакуация с оккупированного левого берега Днепра.