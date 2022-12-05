ВОЙНА В Украине В ближайшие недели Украину может покинуть значительное количество людей - посол Германии

2022-12-05 22:00

 

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер считает, что в ближайшие несколько недель Украину может покинуть значительное количество людей. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Цитата

"Мы пока не настроены оптимистично (по войне в Украине, - ред.), ведь не видим фундаментальных изменений в позиции россии. путин продолжает терроризировать гражданское население. Мы очень обеспокоены, потому что эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что много людей столкнутся с морозной температурой и будут вынуждены покинуть Украину. Поэтому мы ожидаем нового потока беженцев в ближайшие недели", - сказал Бергер и добавил, что на данный момент нет оснований для оптимизма относительно того, что войну можно закончить дипломатическим путем.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя возможность второй волны миграции из Украины по мере ухудшения условий зимой, отметил, что Европа должна готовиться к большему количеству беженцев.

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