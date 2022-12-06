ВОЙНА В Украине видео Зеленский: Нужен демонтаж роССийских террористических возможностей

2022-12-06 19:30

 

Ракетной атакой 5 декабря Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы на многие и нынешние вопросы о России.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский.

"Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну.

Потому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности - может дать мир", - отметил он.

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путин и дальше пытается поставить украинцев на колени - Белый дом о ракетных ударах рф 2022-12-06 21:00
Удар по аэродрому "Энгельс" лишил роССию двух Ту-95МС из 20 действующих: в Defense Express рассказали о последствиях 2022-12-06 20:00
видео Зеленский: Нужен демонтаж роССийских террористических возможностей 2022-12-06 19:30