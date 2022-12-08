ВОЙНА В Украине Нові українські безпілотники здатні запросто атакувати москву, - The Guardian

2022-12-08 10:27

Після атаки 6 грудня по аеродрому в Курській області рф і ударів по авіабазах у Рязані та Саратові ЗМІ заговорили про те, що якщо Україна може завдавати ударів на такій великій відстані в тилу росії, то вона, найімовірніше, здатна завдати удару і по москві.

«Так-то, до москви від українського кордону менш як 650 км…», — написав у своєму Telegram «воєнкор» Юрій Котенок.

Перед тим The Guardian вже повідомляв, що нові українські БПЛА здатні навіть атакувати москву. Так що «центр прінятія рєшєній» рашистів вже зараз під загрозою.

Нагадаємо, на аеродромі в Курську в результаті атаки безпілотників підпалив резервуар для зберігання нафти, заявив губернатор російського регіону, наступного дня після того, як Україна здійснила зухвалі атаки безпілотників на два військові аеродроми в глибині території росії.

Нагадаємо, раніше Укроборонпром анонсував, що дальність польоту нових БПЛА становить 1000 км.

"Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", - також вказано у повідомленні.