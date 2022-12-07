"Зима – ключевой этап войны": Данилов намекнул, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что зимой у Сил обороны могут быть серьезные успехи в освобождении украинских территорий. Он добавил, что весна станет украинской в деоккупированных Донецке, Луганске и Крыму.
Соответствующим заявлением Данилов поделился в Twitter. Он напомнил о Зимнем походе армии УНР, который начался 6 декабря 1919 года.
"6 декабря 2022 он продолжился и закончится украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за Независимость", – подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО опубликовал данный месседж в день Вооруженных сил Украины, таким образом поздравив украинских защитников.