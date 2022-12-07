ВОЙНА В Украине Пенсия в 50 лет: кто имеет право и почему получает повышенные выплаты

2022-12-07 20:30

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию со снижением пенсионного возраста – в 50 лет.

Об этом сообщает Социальная информационная платформа.

Так, женщина с инвалидностью обратилась к изданию с вопросом, имеет ли право она, воспитывая пятерых детей, выйти на пенсию раньше 60 лет.

"Право на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста после достижения 50-летнего возраста имеют матери пятерых детей, если они воспитали их до достижения шестилетнего возраста и имеют не менее 15 лет страхового стажа", - разъяснили в ответе на вопрос.

Кроме того, согласно законодательству матери пятерых детей имеют право на пенсию за особые заслуги перед государством. Размер этой выплаты составляет 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Причем эта доплата выплачивается вместе с основной пенсией.