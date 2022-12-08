ВОЙНА В Украине США отреагировали на "пустые" угрозы путина о ядерном оружии

2022-12-08 20:00

 

США осудили "пустые разговоры" президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии после того, как он в своем выступлении заявил о новых рисках атомной войны.

Об это заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Он сказал, что заявления Путина о ядерном оружие "безответственны".

"Мы считаем, что любые пустые разговоры абсолютно безответственны. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - добавил Прайс.

Он напомнил, что ядерные державы со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть".

"Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", - добавил Прайс.

Напомним, говоря о продолжении войны Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющими в распоряжении средствами" и напомнил об угрозе ядерной войны.

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