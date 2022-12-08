ВОЙНА В Украине Зеленский предположил, когда закончится война в Украине, и отметил героизм украинских военных

2022-12-08 18:30

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил героизм украинских военных, защищающих Украину и Европу на фронте. Он также заявил, что ожидает завершения войны в Украине уже в 2023 году.

Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам ежегодной церемонии награждения 28 наиболее влиятельных людей в Европе по версии издания Politico после того, как его объявили лидером этого рейтинга.

Как пишет Рolitico, во время своего выступления 7 декабря Зеленский заявил, что с нетерпением ждет "мирного времени" для своей страны в следующем году.

"Для меня честь – представлять всех украинцев и направлять нашу общую свободу ради общей мечты, ради общей цели. Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но – уже в мире", – подчеркнул президент Украины.

Он также высоко оценил героизм украинских воинов, противостоящих российскому вторжению на фронтах Украины. Именно они, отметил глава государства, являются номером 1.

"Украинские военные, защищающие всех нас на полях сражений, – это номер 1", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил "всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность" и "помогают миллионам людей пережить это ужасное время".

На своем Telegram-канале глава государства поблагодарил за признание, которое считает отличием для всего украинского народа.

"Благодарен изданию Politico Europe за отличие для украинцев. Именно для украинцев – потому что лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не одного только себя, а общую волю, общую мечту, общую цель его народа. Так мы живем в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул: сила украинского народа – в единстве перед лицом угрозы.

"Мы максимально объединены – и поэтому максимально крепки. Мы сосредоточены на защите нашей независимости – и поэтому нам столько удается. Мы оказались перед угрозой потерять все – и потому нашли силу, чтобы стать номером один", - убежден президент.

Также Politico напомнило, что в государстве-агрессоре придерживаются противоположного мнения относительно сроков окончания войны. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" якобы будет "длительным процессом", хотя до сих пор он избегал любых упоминаний о гипотетической продолжительности агрессии РФ против Украины.

Кроме того, в своем выступлении перед членами президентского комитета по правам человека Путин сказал, что риск ядерной войны возрастает.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику с позывным Karaya. Молодой пилот из Кременчуга сбил 5 Shahed-136 над Виннитчиной и смог катапультироваться из поврежденного самолета, отведя его от населенного пункта.

После этого героического поступка, спасшего десятки жизней мирных людей, командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук инициировал присвоение пилоту звания Героя Украины.