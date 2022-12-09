ВОЙНА В Украине ЕС увеличит финансирование поставок оружия Украине еще минимум на 2 миллиарда евро

2022-12-09 16:31

Страны Евросоюза планируют увеличить размер фонда для финансирования поставок оружия не менее чем на два млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что это должно произойти на следующей неделе. Европейский фонд мира, который сейчас имеет около шести млрд евро, возмещает правительствам военные поставки в Украину, но также используется для поддержки других стран. Более половины фонда выделено на военную помощь Украине, и страны-члены видят необходимость в дальнейшей поддержке.

Как заявили эксперты Bloomberg, министры иностранных дел ЕС могут подписать увеличение на два млрд евро во время встречи в Брюсселе 12 декабря.

"Однако если к тому времени обсуждение вопроса не будет завершено, лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже. Главное - предложение требует единодушного одобрения всех государств-членов", - пишет издание.

Аналитики считают, что фонд впоследствии можно будет пополнить еще большим количеством средств.