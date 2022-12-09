У Бундестазі підтвердили, що США підтримують рішення Німеччини передати Україні танки Leopard 2

У Бундестазі підтвердили, що США підтримають рішення Німеччини передати Україні танки, — глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.
«Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки», - каже Штрак-Циммерман.
Днем раніше німецьке видання FAZ із посиланням на джерела повідомило, що радник американського президента Джейк Салліван нагадав раднику канцлера із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру, що США виступають за поставку в Україну німецьких танків, але це має бути зроблено з ініціативи ФРН.