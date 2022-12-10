Новый пакет помощи на $275 миллионов: в Пентагоне сообщили, что именно получит Украина

В Пентагоне сообщили, что именно получит Украина в новом пакете помощи на 275 миллионов долларов.
На сайте Пентагона уже появился полный перечень вооружения, которое предоставят Украине для защиты от РФ. Речь идет о боеприпасах, снарядах и многом другом.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критического оборудования, которое Украина настолько эффективно использует для защиты себя на поле боя", - говорится в сообщении.
Что именно получит Украина
В Пентагоне также подчеркнули, что в целом США выделили на помощь Украине 20 миллиардов долларов с начала правления администрации президента Джо Байдена. Страна и в дальнейшем будет помогать и сотрудничать с другими союзниками, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.