ВОЙНА В Украине Синоптики спрогнозировали погоду на декабрь: ждать ли снега и морозов до Нового года

2022-12-10 12:00

Декабрь в Украине будет относительно теплым, а все прогнозы о том, что эта зима не будет слишком суровой, пока сбываются. Из-за климатических изменений вероятность того, что в Украину придут сильные морозы, крайне низкая.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в декабре будет от -3 до +2 градусов, что для Украины является показателями выше нормы.

Количество осадков в декабре будет на уровне 34-78 мм и около 81-105 мм в горах. Такие показатели являются климатической нормой для Украины.

Абсолютный минимум температур в декабре зафиксирован на уровне -24-32 градуса, а на востоке, северо-востоке и Черновицкой области – от -33 до -35 градусов. На Львовщине и Ивано-Франковщине абсолютный минимум - -36-38, на Закарпатье и на юге страны - -17-23, а на юге Крыма - -10-19.

Абсолютный максимум - +10+18, а в Крыму – до +25.

В декабре в Украине обычно начинает образовываться снежный покров. Такая погода является нормой для большинства территорий, кроме крайнего юга страны.

По прогнозу синоптиков, сильный ветер, мокрый снег, метели стоит ожидать ближе к концу декабря. В общем месяц будет относительно теплым.