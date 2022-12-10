ВОЙНА В Украине Помощь будет: парламент Болгарии утвердил первый пакет военной поддержки Украины

2022-12-10 14:00

Сегодня, 9 декабря, болгарский парламент утвердил перечень вооружения для отправки в Украину. Этот первый пакет военной помощи будет включать боеприпасы и легкое вооружение.

Об этом сообщает Reuters.

София отправит Украине в рамках помощи в основном легкое вооружение и боеприпасы. Список оружия засекречен в целях безопасности.

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов уточнил, что Болгария не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, в котрых нуждается Киев.

«Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не направляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25», — сказал Стоянов.

В издании отметили, что Болгария резко нарастила экспорт оружия, хотя не поставляла ранее вооружение Украине. Например, в августе София одобрила соглашения по экспорту оружия на 540 млн долларов. Лольшая часть предназначалась для Польши – одного из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.

Напомним, в начале ноября Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого вооружения для ВСУ. В этот список вошли системы ПВО, С-300 и др. Но София планировала направить Киеву в рамках военной помощи «стрелковое оружие и некоторые боеприпасы».