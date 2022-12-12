ВОЙНА В Украине Свет будет! Укрэнерго получит почти полмиллиарда евро на закупку необходимого для восстановления сетей оборудования

2022-12-12 08:26

Укрэнерго получит более 400 млн евро на приобретение критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что привлечение средств стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантий по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн евро, который будет дополнен грантом правительства Нидерландов.

Кроме того, ранее Кабмин одобрил предоставление госгарантии по займу KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе.

Правительство также одобрило проект Закона Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, который позволит продолжить использование остатка займа (37,55 млн евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.

"Уже в скором времени Укрэнерго сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной россиянами", - подчеркнули в компании.

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