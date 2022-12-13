ВОЙНА В Украине документ З 14 грудня в Україні вводяться нові правила реєстрації автомобілів – що саме і для кого зміниться

2022-12-13 11:33

Від 14 грудня набувають чинності відразу дві постанови Кабінету міністрів України №1019 та №1299, які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Що саме зміниться в алгоритмі реєстрації та перереєстрації транспортного засобу розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець на брифінгу в державному інформаційному агентстві «Укрінформ».

«Перша зміна стосується експертного дослідження транспортного засобу, яке проводить Експертна служба МВС. Воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування. Тепер його треба проходити до того, як звертатись за послугою реєстрації та перереєстрації транспортного засобу», — розповів Володимир Баранець.

Крім зручності пов’язаної з екстериторіальністю таке виокремлення ще й дозволяє у майбутньому проводити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів чи комп’ютерів — власника та покупця.

Що ще зміниться: