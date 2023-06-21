ВОЙНА В Украине В Україні планують легалізувати реєстрацію авто з правим кермом - що саме та як зміниться

2023-06-21 11:21

Транспортний комітет підтримав відповідний законопроект, який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

"Волонтерам доводиться завозити багато машин для допомоги ЗСУ. І у Великобританії можна купити автомобілі, які дуже допоможуть нашим військовим, але там розташування керма з правої сторони. Зараз на кордоні приблизно сотня таких автівок, яких не пропускають, посилаючись на заборону в законі", – повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

На даний момент реєстрацію авто з правим кермом офіційно заборонено, і це створює певні проблеми як для волонтерів, які завозять такі автомобілі, так і для самих військових.



