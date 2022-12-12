ВОЙНА В Украине В Минобороны рассказали, когда ВСУ могут продолжить активное контрнаступление

2022-12-12 18:00

Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более пригодной для прохода военной техники.

Такой прогноз озвучил Министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Медиацентре Одесса - Украина. По его словам, во время перехода от сухой осени к еще не морозной зиме наблюдались очень тяжелые условия для атак.

"Потому что влажный грунт, и колесная техника почти не может проходить. Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - заявил Резников.

Министр добавил, что цели Украины не менялись - необходимо освободить все временно оккупированные территории до состояния на 1991 год.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба, украинские защитники уже ликвидировали более 94 тысяч российских оккупантов, которые пришли воевать против Украины.

Кроме того, захватчики нередко накрывают друг друга "дружеским огнем".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются вблизи Кременной и Сватово.

В Донецкой области захватчики попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь жителям Бахмута.

А в Мелитополе ВСУ разгромили базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (Владикавказ, Северная Осетия).