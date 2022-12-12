ВОЙНА В Украине Украинцам раздадут наличку на оплату коммуналки: механизм изменили

2022-12-12 17:30

Украинцы, чей доход не позволяет оплачивать коммуналку (если расходы на коммунальные услуги превышают 20% совокупного дохода семьи), имеют право на монетизированные субсидии. Назначать наличные выплаты по новым правилам могут не только органы соцзащиты, но и Пенсионный фонд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Так, по новым правилам оформить субсидию можно и в Центре предоставления админуслуг (укр. – ЦНАП), и в органах местной власти, и в Пенсионном фонде.

"Передача функции выплаты субсидий Пенсионному фонду позволяет оптимизировать процессы выплат, сделать их более прозрачными и более эффективно администрировать. Украинцы получат выплаты удобно и в полном объеме. Цель Министерства социальной политики – обеспечить право людей на помощь от государства при любых обстоятельствах, особенно в условиях военного времени", – поясняют в Минсоцполитики.

Подавать заявления в Пенсионный фонд можно с 1 декабря (или через веб-портал, или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины). Кроме того, заявление можно подать через Дію.

Что делать тем, кому субсидия уже назначена

Тем украинцам, которые уже получают субсидию, не нужно повторно обращаться в ПФУ. "Определенные органами соцзащиты выплаты будут поступать до завершения отопительного периода", – рассказали в фонде.