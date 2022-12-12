ВОЙНА В Украине Как эффективно бороться с ракетами и дронами: лайфхак от ВСУ

2022-12-12 19:30

 

Украинским военным очень нелегко бороться с баллистическии ракетами и беспилотниками оккупантов, но все же есть один способ, позволяющий это сделать. В частности, на боеспособность беспилотников могут влиять два погодных фактора.

Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он заявил о том, что речь идет о разных боеголовках.

"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении", – рассказал спикер ВС ВСУ, подчеркнув, что самый эффективный вариант борьбы с ними только после старта.

"Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты", – поделился он.

Он также добавил, что партнеры Украины будут в дальнейшем помогать в этом нашей стране.

Кроме того, Игнат рассказал о том, что иранские "шахиды" не чувствительны к морозу, но на их использование влияет нелетная погода и резкие температурные перепады. Таким образом он опроверг предположение, что агрессор долго не обстреливал украинские города дронами-камикадзе из-за морозное погоды.

Помешать им может разве что нелетная погода со шквальным ветром, порывистым штормовым ветром. Кроме того, Shahed могут плохо функционировать в условиях, которые приводят к их обледенению. Это происходит при высокой влажности воздуха за короткое время при резком переходе из температурного "плюса" в "минус".

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