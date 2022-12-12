Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные
2022-12-12 15:37
С 24 февраля по 12 декабря общие потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 94 760 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 2966 (+24) танков
- 5928(+8) боевых бронированных машин
- 1929 (+1) артиллерийских систем
- 397 реактивных систем залпового огня
- 211 средств ПВО
- 281 самолет
- 264 вертолета
- 1617 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 592 крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 4544 (+4) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 169 (+2) единиц специальной техники
- 1 крымский мост