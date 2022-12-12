ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2022-12-12 15:37

С 24 февраля по 12 декабря общие потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 94 760 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 2966 (+24) танков
  • 5928(+8) боевых бронированных машин
  • 1929 (+1) артиллерийских систем
  • 397 реактивных систем залпового огня
  • 211 средств ПВО
  • 281  самолет
  • 264 вертолета
  • 1617 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 592  крылатые ракеты
  • 16  кораблей / катеров
  • 4544 (+4) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 169 (+2) единиц специальной техники
  • 1 крымский мост
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ВОЙНА В Украине

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