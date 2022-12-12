ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2022-12-12 15:37

С 24 февраля по 12 декабря общие потери личного состава вражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 94 760 человек (+620 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены: