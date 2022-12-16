ВОЙНА В Украине Глава Укрэнерго пояснил, почему плановые отключения света пока не возвращают

2022-12-16 21:36

В стране дефицит электричества, поэтому плановые отключения света в Украине пока не возвращают.

Об этом рассказал председатель правления компании"Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что дефицит будет уменьшаться с восстановлением генерирующих мощностей.

"В Украине нет ТЭС, которая бы не была повреждена российскими атаками. Практически все гидроэлектростанции также получили повреждения"

"Думаю, через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", - председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

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