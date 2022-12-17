ВОЙНА В Украине В Украине повреждено около 9 объектов генерации - Галущенко

2022-12-17 14:00

В Украине вследствие последней ракетной атаки россиян повреждено около девяти объектов генерации.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в эфире информационного телемарафона. Известно, что сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений от обстрела.

"Есть повреждения около 9 объектов генерации... Также повреждены подстанции, что повлекло ограничение производства по объектам атомной генерации", - сказал он.

Массированный обстрел Украины

Вчера, 16 декабря, войска Российской Федерации в очередной раз осуществили масштабную ракетную атаку по Украине.

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по состоянию на 11:00 было известно о пролете над Украиной более 60 ракет, ПВО сработала неплохо.

По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за попадания вражеских ракет в энергообъекты в нескольких областях Украины.

Известно о повреждении объектов энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины. Сейчас полностью обесточен Харьков, в городе прекращено водо- и теплоснабжения.

В "Укрэнерго" сообщили, что потеряно 50% потребления объединенной энергосистемы, объявлено о чрезвычайной ситуации.