ВОЙНА В Украине Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины

2022-12-18 15:00



Грузинское правительство заявило о выделении 1,5 миллионов лари на закупку генераторов на нужды Украины. Это эквивалентно $562 тысячи.

Об этом сообщило издание "Новости Грузии". Отмечается, что власти страны таким образом отреагировали на позицию своих граждан.

"Около четырех тысяч грузин за две недели собрали деньги на партию малых генераторов, которые уже отправлены в Киев. Теперь гуманитарные поставки в Украину пройдут на государственном уровне", – указано в сообщении.

В настоящее время идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.