ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине - стали известны новые подробности

2022-12-20 12:02

Мобилизация в Украине: подробности от начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

В первую очередь подлежат призыву:

Имеющие опыт участия в боевых действиях, например в АТО или ООС.

Те, кто не проходил военную службу, но с обязательным обучением минимум в месяц.

По словам Горбача, практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований:

«Конечно, в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности - стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д.»

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ВОЙНА В Украине

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Мобилизация в Украине - стали известны новые подробности 2022-12-20 12:02