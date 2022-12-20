ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине - стали известны новые подробности

2022-12-20 12:02

Мобилизация в Украине: подробности от начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.



В первую очередь подлежат призыву:



Имеющие опыт участия в боевых действиях, например в АТО или ООС.



Те, кто не проходил военную службу, но с обязательным обучением минимум в месяц.



По словам Горбача, практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований:



«Конечно, в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности - стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д.»