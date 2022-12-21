ВОЙНА В Украине В роССии рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, - Данилов

2022-12-21 22:00

 

Руководство РФ рассматривает вопрос об объявлении всеобщей мобилизации в стране, не исключено, что Кремль закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны. Я считаю, что так надо было сделать давно и их надо оградить забором. И если бы цивилизованный мир принимал цивилизованные правила, то они бы Российскую Федерацию давно бы должны были уже закрыть раз и навсегда, чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать.

Там на сегодняшний день рассматривается вопрос всеобщей мобилизации", - отметил Данилов.

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