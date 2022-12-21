ВОЙНА В Украине Украинским военным повысят выплаты, - Минобороны

2022-12-21 18:30

Украинские военные в декабре получат увеличенные зарплаты, а дополнительные средства для защитников государство возьмет из дополнительных начислений, поступивших в конце года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Она отметила, что военным уже выплатили 60% от общего объема ежемесячного денежного довольствия (это должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и т.п.).

"Обычно это самая маленькая по объему позиция в структуре денежного довольствия. Но в декабре ситуация разнится. Дело в том, что в конце года происходит ряд дополнительных начислений. Все эти выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре", - сказала Маляр.