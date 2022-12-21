ВОЙНА В Украине ВСУ добились успехов возле Сватово и Кременной и дали отпор захватчикам в районе Белогоровки, – Гайдай

2022-12-21 19:00


На Луганщине в районе городов Сватово и Кременная россияне сопротивляются, но у Сил обороны Украины там успех. Возле Белогоровки ВС РФ предприняли наступательные действия, но нашим защитникам удалось стабилизировать ситуацию.

В этом регионе тяжело дается каждый метр. Об в этом в эфире канала "Ми – Україна" вечером 20 декабря заявил глава Луганской ОВА (ОГА) Сергей Гайдай.

"Все же было время у российско-оккупационных войск, чтобы заминировать там все, привезти огромное количество личного состава, техники", – отметил чиновник.

Он пересказал слова военного, с которым общался, – что захватчиков уничтожают, но они "прут и прут" новыми волнами, потому что с той стороны никто не считает потерь свежемобилизованных и зэков.

Близ населенного пункта Белогоровка в последние недели были очень тяжелые бои. Дело в том, что этот город – очень важный плацдарм для оккупантов. "Там были постоянные попытки все же продавить нашу оборону", – сказал Гайдай.

В какой-то момент россияне вплотную приблизились к Белогоровке, но ВСУ удалось полностью стабилизировать ситуацию;

"Стабильная ситуация на этот момент", – подытожил глава Луганской военной администрации.

 

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