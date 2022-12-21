Почти 100 тысяч оккупантов, самолет и вертолет: новые потери рф в Украине
2022-12-21 18:00
За прошедшие сутки 20 декабря, украинские военные уничтожили 510 оккупантов и сбили самолет и вертолет. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 740 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 21.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 3002 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,
- РСЗО - 412 (+2) ед,
- средств ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 282 (+1) ед,
- вертолетов - 267 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8),
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4608 (+9) ед,
- специальной техники - 178 (+1).