ВОЙНА В Украине лукашенко объяснил, почему устроил "проверку" войск и заявил об "агрессии со стороны соседей"

2022-12-22 18:30

По словам Лукашенко, проверяли два направления.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны соседних стран. Мол, это "на всякий случай" послужило причиной для "внезапной проверки" войск.

Об этом сообщает Telegram -канал "Пул Первого".

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину, нет — то в другую точку тела этих соседей, для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. Поэтому мною было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования", — сказал он.

По словам Лукашенко, проверяли два направления — западное и северо-западное: "Мы провели тренировку и обучение сил быстрого реагирования в армии. На всякий случай. Все мы должны учиться", — подчеркнул диктатор.

Угроза из Беларуси

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отмечает, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Однако это не в интересах руководства республики.

Российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что Владимир Путин рассматривает вариант удара из Беларуси, чтобы прервать поставки вооружения с Запада. По данным аналитика, в стране находится около половины мобилизованных.