ВОЙНА В Украине Будут делать все, чтобы оставить без света: Шмыгаль озвучил важное заявление

2022-12-24 12:00



Украинский премьер Денис Шмыгаль предупредил, что Россия может устроить дальнейшие атаки по энергосистеме. Цель оккупантов - к новогодним праздникам лишить украинцев света.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам ", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что сложно давать прогнозы о возобновлении стабильного энергоснабжения, когда энергосистема ежедневно страдает от новых вражеских атак.

По мнению Шмыгаля, власти на местах тоже не должны создавать завышенных ожиданий, поскольку параллельно с атакой на энергетику РФ осуществляют информационно-психологические операции для создания панических настроений и уныния. "Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян" , - резюмировал премьер.

Напомним, после Нового года с электроснабжением может стать еще хуже – россияне способны еще на 3-4 массированных атаки, а из-за похолодания еще и вырастет потребление электроэнергии.