ВОЙНА В Украине ВСУ готовы встретить беларусов и роССиян во всеоружии – Сергей Наев

2022-12-25 10:00

В Беларуси получили задачу выдвинуться в районы, на границе с государственной границей Украины, мотострелковый и два танковых батальона.

Об этом сообщает Минобороны, ссылаясь на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.

В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта», — подчеркнул генерал.

По словам Командующего, Силы обороны также отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры: нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, полное уничтожение противника всеми имеющимися средствами.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие 1-3 месяца могут быть решающими для войны в Украине, поэтому государство готовится, понимая все вызовы.

Также, сейчас нет разведданных о неминуемой угрозе вторжения из Беларуси, хотя полностью такую возможность исключать нельзя. Пока армия рф пытается держать в напряжении украинские войска у северной границы, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.