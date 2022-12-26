ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании раскрыла правду о войне в Украине, которую оккупанты всячески пытались скрыть

2022-12-26 10:25

Враг с октября усилил свои войска десятками тысяч резервистов. Однако, несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций оркостана. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что эрефия ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

Как заявили в британской разведке, рф вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции.

"Уязвимость нынешней оперативной схемы россии заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - сообщает Минобороны Британии.

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