ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали о деоккупации Кинбурнской косы

2022-12-25 16:00

 

В ОК Юг уверены, что в ближайшее время смогут озвучить, что Николаевская область полностью освобождена.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк намекнула на то, что украиснкие защитники скоро смогут освободить от российских оккупантов Кинбурнскую косу - единственную оккупированную территорию Николаевской области. Об этом она сообщила в эфире телеканала Freedom в субботу, 24 декабря.

Вместе с тем, она ситуация на Кинбурнской косе остается сложной, поскольку российские захватчики перебрасывают туда дополнительные силы по сухопутному участку.

"Но мы продолжаем свою работу, и я уверена, что очень скоро сможем отчитываться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупирована", - резюмировала Гуменюк.

Отметим, что по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, есть только российские военные.

Добавим, ранее стало известно, что россияне вывезли десятки жителей из Кинбурнской косы.

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