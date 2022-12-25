ВОЙНА В Украине роССия готовит провокацию на границе Украины и Беларуси, - ISW

2022-12-25 18:00

 

Российские оккупанты могут совершить попытку диверсии на границе Украины и Беларуси.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

То же время аналитики отмечают, что Силы обороны Украины готовы к защите северных границ и сдерживанию большого количества оккупантов.

В ISW считают, что Россия проводит фальшивые маневры в Беларуси, чтобы отвлечь украинские силы от обороны Донбасса.

Отметим, что ранее о такой попытке заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что РФ может пойти на фейковый маневр в Беларуси для отвлечения армии Украины с юго-востока. Военную активность армии России в Беларуси он назвал элементом дезинформационной кампании.

В ISW отметили, что успех отвлекающей российской атаки зависит от способности России убедить Украину в правдоподобии угрозы более глубокой наступательной операции.

Украинские военные официальные лица продолжают отмечать, что украинские силы готовы защищать свои северные границы, а упорная оборона Украины вокруг Бахмута демонстрирует, что украинские защитники могут сдерживать значительно большее количество российских нападающих.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что Россия готовит провокацию на белорусско-украинской границе, в которой будут задействованы наемники ЧВК "Вагнер". Оккупанты собираются "работать" под флагом Украины, чтобы вовлечь в вооруженный конфликт Беларусь.

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