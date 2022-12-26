ВОЙНА В Украине В Минреинтеграции объяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на военный учет

2022-12-26 18:30

В ведомстве также напомнили, какие категории военнообязанных граждан освобождаются от мобилизации.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разъяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на учет в военкомате.

Разъяснение опубликовали на официальном телеграм-канале ведомства.

Так, отмечается, что военнообязанные переселенцы обязательно должны встать на военный учет по новому месту жительства. Это нужно сделать в течение 7 дней.

"Если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и военнообязаны, должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда", — говорится в разъяснении.

В то же время, в Минреинтеграции подчеркивают, что это не означает вручения повестки и напоминают, какие категории военнообязанных граждан освобождаются от мобилизации.

Таким образом, освобожденными от мобилизации являются следующие категории:

- лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

- имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

"Если вы относитесь к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус", — добавляют в Минреинтеграции.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине 24 февраля началась широкомасштабная война, развязанная РФ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о мобилизации сразу после начала полномасштабного вторжения России. Она продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока в Украине действовать военное положение.

В то же время, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач заявил, что в настоящее время в Украине не планируется никаких волн мобилизации после Нового года. Планы призыва военнослужащих, как всегда, зависят от текущей ситуации на фронте.