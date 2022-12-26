ВОЙНА В Украине "Бавовна" в Энгельсе: в результате взрыва могли погибнуть роССийские военные пилоты

2022-12-26 19:30

 

В Воздушных силах ВСУ предполагают, что в результате взрыва на российском аэродроме могли погибнуть военные пилоты стратегических ракетоносцев, однако РФ пока это не подтверждает.

Во время взрывов на военном аэродроме в российском Энгельсе этой ночью, вероятно, могли погибнуть военные пилоты стратегических ракетоносцев Ту-96 и Ту-160.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Россияне пишут о трех погибших и еще четырех госпитализированных. Но есть и некоторые сообщения, где пишут о погибших в том числе военных пилотов. Если речь идет о пилотах стратегических ракетоносцев Ту-96 и Ту-160, то это для нас весомая информация, которую нужно принять во внимание", – сказал он.

Игнат пока не берется комментировать, сколько техники могло быть уничтожено или повреждено на аэродроме в результате "бавовны", ведь нужно дождаться спутниковых снимков.

"Бавовна" на аэродроме в Энгельсе

Напомним, в ночь на 26 декабря на российском аэродроме в городе Энгельс, где базируются стратегические бомбардировщики, раздались взрывы – уже второй раз за этот месяц.

По информации Минобороны РФ, это якобы был беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, эти взрывы говорят о том, что Россия теряет ударный потенциал. Военный эксперт Олег Жданов, комментируя этот инцидент, отметил, что российская ПВО фактически "бумажная".

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