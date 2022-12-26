ВОЙНА В Украине Бахмутское направление - одно из самых тяжелых: 28 столкновений и 225 артобстрелов за сутки

2022-12-26 22:00

Восточный фронт сейчас является главным эпицентром вооруженной борьбы против агрессора, а Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганщины и - главными горячими точками.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, пишет издание «Армія Inform».



«Например, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боестолкновений и 225 обстрелов различными калибрами артиллерии и танками.

Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными. Таким образом наши ВСУ мужеством, характером, слаженностью не дают прорвать нашу оборону и постоянно наносят потери врагу», - сказал он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ предположил, что можно ожидать, что враг, учитывая собственные огромные потери и истощение войск, тяжелые погодные условия и устойчивость нашей обороны, замедлит свои действия. Вооруженные силы Украины, со своей стороны, будут действовать с учетом той оперативной ситуации, которая сложится.

Череватый отметил, что на Луганском направлении есть основания для оптимизма, но нужно дождаться завершения запланированных шагов Сил обороны.

«Там происходит определенная инерция победы, когда люди ждали дальнейшего движения и это движение происходило - разумно, продуманно, грамотно. Постоянно наши подразделения двигались и делали что-то, чтобы продолжать это движение. Но и учитывали, что враг там довольно мощно системно укрепился.

Такая работа продолжается и сейчас. На этом направлении есть основания для оптимизма. Шаг за шагом происходит необходимая деятельность, которая приближает ежедневно освобождение определенных метров-километров нашей земли. Там работают очень профессиональные наши подразделения, в том числе, вероятно, одни из лучших сегодня в мире, десантно-штурмовые войска», - добавил Череватый.

Ранее разведка Великобритании сообщила о новой оборонной тактике рф. Она включает установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин. Это выходит за пределы российской военной доктрины.

ВСУ добиваются преимущества над российской оккупационной армией благодаря объединению мужества и военных навыков с использованием передового программного обеспечения для разведки и управления боем.

Недавно командующий российскими оккупационными войсками в Украине сергей суровикин приказал военным рф отступить из Херсона и усилил фронт новобранцами, чтобы в том числе уменьшить вероятность успешного контрнаступления ВСУ зимой. Однако прорыв возможен.