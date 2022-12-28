ВОЙНА В Украине В энергосистеме Украины сократился дефицит мощности, но отключения пока не отменяют

2022-12-28 11:35

В энергосистеме Украины несколько сократился дефицит мощности. Это связано с увеличением объемов производства на электростанциях, сообщает НЭК Укрэнерго.

Указано, что после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из российских ракетных атак. Но имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране.

"Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", – говорится в сообщении.

Поэтому Укрэнерго уже довело до всех областей лимиты потребления элеткроэнергии, превышение которых приведет к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы. Она все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

"Впрочем, не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Поэтому энергетики готовятся к любым возможным сценариям, и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему", – заверили в компании.