Мир Турция обнаружила еще одно перспективное месторождение газа в Черном море

2022-12-30 16:31

В Турции обнаружило еще одно месторождение газа в Черном море. Объем природного газа в новом месторождении оценивается в 58 млрд кубометров, запасы находятся на глубине 3 тысячи 23 метра. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы провели новое бурение на газовом месторождении Сакария. Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа объемом 58 миллиардов кубических метров на глубине 3 тысячи 23 метра во время бурения на Чайджуме-1", - сообщил Эрдоган.

По его словам, благодаря новому открытию на месторождении Чайджума-1 турецкие запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубических метров и достигли 710 миллиардов кубических метров.

"Эквивалент природного газа, который мы обнаружили в Черном море, составляет 1 триллион долларов на международных рынках по сегодняшним цифрам", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что это открытие позволит осуществить новое бурение на других геологических полях, прилегающих к региону.