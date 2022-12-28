ВОЙНА В Украине СБУ разоблачила больше тысячи интернет-троллей, распространявших фейки о войне в Украине

2022-12-28 09:33

Служба безопасности Украины разоблачила во время войны более 1 тыс. вражеских интернет-агитаторов, распространявших фейки о войне в Украине. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает пресс-служба СБУ.

"СБУ обнаруживает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения", - сказал Илья Витюк.

Витюк отметил, что сейчас информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше, в частности потому, что СБУ старается работать на опережение, а не бороться с последствиями, и проводит специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды.

"В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 млн фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов, работавших против Украины", - сообщил Илья Витюк.

Кроме того, он отметил, что мощное киберсопротивление в Украине - это результат взаимодействия многих людей и организаций, и назвал украинцев "настоящей киберТРО".