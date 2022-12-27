ВОЙНА В Украине роССияне изменили тактику штурмов под Бахмутом и несут большие потери – ВСУ

2022-12-27 16:00

Только за последние сутки между украинскими бойцами и оккупантами вблизи Бахмута состоялось более 20 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении вражеские войска вчера потеряли 77 человек убитыми и 125 ранеными, сообщил в эфире информационного телемарафона представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Бахмут остается главным направлением удара нашего врага. Он сосредоточил там весь свой огонь артиллерии, РСЗО, танков, пытаясь прорвать нашу оборону. И ежесуточно наши военнослужащие, проявляя массовый героизм, не дают ему это сделать. Враг несет тяжелые потери. Только за эти сутки 175 обстрелов было, более 20 боестолкновений на Бахмутском направлении. Враг потерял 77 человек убитыми и 125 ранеными", - сказал он.

По его словам, россияне несколько изменили тактику: они уже не действуют в составе ротних или батальонных тактических групп, а разбиваются на мелкие группы до 20 человек и рассредоточено идут по полю боя, пытаясь приблизиться к передовым позициям украинских войск, чтобы вступить в ближний бой.

"Они также пытаются быть активными на Авдеевском направлении, продолжая там штурмовые действия. Это после Бахмутского, наверное, следующее по активности направление. И время от времени пытается контратаковать на Луганском направлении. Однако также эти атаки неудачные, они несут потери и отступают", - отметил Череватый.

Война в Украине - актуальные данные

Российская армия основные усилия концентрирует на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью выхода на админграницу Донецкой области.

Ранее представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявлял, что на Бахмутском направлении россияне несут большие потери людей и техники и не имеют тактических успехов.

По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уничтожили более 103 тыс. оккупантов вчера было ликвидировано около 620 захватчиков.