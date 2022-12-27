ВОЙНА В Украине Эксперт оценил шансы оккупантов захватить Бахмут

2022-12-27 20:00

Бахмут стал не просто военной целью россиян, он имеет символическое и политическое значение для страны-агрессора. Так что захватчики могут как отчаянно прорываться в город, так и остановиться, когда поймут нецелесообразность продвижения дальше.

Об этом военный эксперт, полковник Сергей Грабский рассказал в интервью РБК-Украина.

Он оценил шансы россиян по захвату Бахмута как 50 на 50. По его словам, оккупанты уже так давно бьются за город, что уже сложно понять, что они хотят.

"Мое мнение: учитывая, что Бахмут не является выдающимся военным пунктом, он более политический, здесь может сработать такое понятие как человеческий фактор. То есть в определенный момент россияне могут остановиться в связи с нецелесообразностью продвижения дальше. Или наоборот: они могут отчаянно рваться вперед, чтобы прорваться. Это все упирается в человеческий фактор", - сказал эксперт.

Кроме того, Грабовский отметил, что есть вероятность того, что Бахмут нужен россиянам, чтобы выйти в район Часового Яра с водопроводом, от которого затем возобновить водоснабжение в Донецк.

"Технически Бахмут для них важен, учитывая, что он прикрывает два направления - на Славянск и на Константиновку. И взяв Бахмуту, они могут продвигаться дальше, на запад", - добавил он.

Напомним, аналитики ISW считают, что наступление россиян под Бахмутом выдохлось.

При этом украинские военные отмечали, что россияне прилагают все усилия, чтобы прорвать нашу оборону у Бахмута, но безрезультатно.

Также сообщалось, что недавно оккупанты потеряли несколько позиций под Бахмутом.