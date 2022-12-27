ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются к Кременной, а оккупанты готовятся "к битве века" под Мелитополем: карты боев

2022-12-27 18:00

В Луганской области в ходе контрнаступательных действий ВСУ продолжают продвигаться в районе Сватово - Кременная, в Донецкой области войска РФ не прекращают штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а под Мелитополем Запорожской области враг готовится к "битве века".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области - востоке Харьковской области

Войска РФ 25 и 26 декабря продолжали контратаки с целью вернуть утраченные позиции к северо-западу от Сватово. В Генштабе ВСУ сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали в направлении Лиман Первый (50 км к северо-западу от Сватово), Стельмаховка (15 км к западу от Сватово) и Новоселовское (15 км к северо-западу от Сватово) 25 декабря. Российские "военкоры" отмечают, что 26 декабря войска РФ продолжали атаки в этих районах. Заместитель "министра внутренних дел" "ЛНРовцев" Виталий Киселев заявил, что 26 декабря российские силы взяли под контроль Масютовку (50 км к северо-западу от Сватово), но ISW не обнаружила визуальных подтверждений этому утверждению.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ продолжают наступательные действия в районе Сватово и поддерживают стабильный темп продвижения, чтобы продвигаться размеренно, метр за метром. Российские источники подчеркнули предполагаемые потери ВСУ под Сватово и заявили, что украинские войска перебрасывают в этот район живую силу и технику, чтобы якобы компенсировать огромные потери личного состава.

В период с 25 по 26 декабря российские и украинские войска продолжали наступательные действия на рубеже Сватово - Кременная. В Генштабе ВСУ отметили, что украинские войска отражали атаки оккупантов в районе н.п. Площанка (16 км к северо-западу от Кременной), Червонопоповка (5 км к северу от Кременной), Невское (17 км к северо-западу от Кременной) 25 и 26 декабря.

Российские военные блогеры отметили, что силы РФ на линии Сватово - Кременная состоят из мобилизованных частей из Московской области, а также из частей 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и 8-й общевойсковой армии Московской области Южного военного округа. Эта смешанная группировка сил предполагает, что российские захватчики выводят войска из разных точек по всему театру военных действий, чтобы заполнить бреши на линии Сватово - Кременная и компенсировать продолжающуюся деградацию обычных частей.

Российские источники также утверждали, что украинские войска пытались атаковать российские позиции у Кременной и что части "Российского легиона" и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа отразили попытки ВСУ у Кременной. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 26 декабря отметил, что боевые действия ведутся "недалеко" от Кременной и что российское командование в Кременной эвакуировано в Рубежное, примерно в 10 км к юго-востоку от Кременной и дальше за линией соприкосновения. Чиновник опроверг сообщения об освобождении Кременной украинскими войсками и призвал к терпению. Российские "военкоры" обвинили украинские источники в "раздувании" заявлений об успехах под Кременной и назвали подобные сообщения активной информационной операцией.

Украинские войска продолжали наносить удары по местам сосредоточения российских войск в тылу Луганской области. 26 декабря Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские силы нанесли удар по скоплению российской живой силы в районе Половинкино, населенного пункта на южной окраине Старобельска и вдоль трассы H21 Старобельск - Луганск. Российские источники также утверждали, что 25 декабря артиллерия ВСУ нанесла удары по Рубежному (к юго-востоку от Кременной) и Счастью (20 км к северу от Луганска).

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута 25 и 26 декабря. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 26 декабря отметил, что темпы наступления войск РФ на Бахмут не снизились и что оккупанты перебрасывают в этот район силы и потенциально подтягивают дополнительные резервы. Наблюдение Кириленко может противоречить оценке ISW от 24 декабря о том, что темпы российских наступлений на Бахмут в последние дни замедлились, хотя это не обязательно противоречит прогнозу аналитиков о том, что войска РФ могут попытаться инициировать тактическую паузу или замедлить операции по перегруппировке в этом районе.

В Генштабе ВСУ сообщили 25 и 26 декабря, что российские войска провели безуспешные наземные атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгородного; и к югу от Бахмута в районе Клещиевки, Курдюмовки, Майорска и Южного. Российские "военкоры" утверждали, что наемники группы "Вагнера" начали наступление северо-восточнее Бахмута в направлении Соледара, 26 декабря взяли под контроль школу между Бахмутским и Соледаром и очистили опорные пункты украинских войск на окраине Подгородного.

На кадрах, опубликованных в соцсетях 25 декабря, видно, как украинские войска ведут бои южнее Бахмута в Опытном, а российские блогеры продолжают обсуждать российские операции в этом районе. Бывший командир боевиков и известный российский блогер Игорь Гиркин отметил, что у ВСУ было восемь лет для подготовки обороны к югу от Бахмута и что российские силы вряд ли продвинутся в этом районе дальше, чем будут достигнуты незначительные тактические успехи.

Войска РФ 25 и 26 декабря продолжали наступательные операции вдоль западной окраины Донецка. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки на Красногоровку, Веселое, Водяное и Марьинку (все от северо-западной до юго-западной окраины Донецка) с 25 по 26 декабря.

На геолоцированных кадрах боевых действий, опубликованных 26 декабря, видно, как силы "ДНРовцев" берут под свой контроль укрепление ВСУ примерно в 8 км к северу от Авдеевки. Российские "военкоры" утверждали, что 25 декабря войска РФ дополнительно атаковали Невельское и Первомайское (оба к северо-западу от Донецка) и Новомихайловку (10 км к юго-западу от Донецка). Российские источники продолжали обсуждать сообщения о наступлении россиян в Марьинке и утверждали, что войска РФ, в том числе подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, оттесняют украинские войска к западной окраине населенного пункта. Российские источники продолжали утверждать, что ВСУ провели ограниченные контратаки к юго-западу от Донецка, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Угледара.

"Южная ось"

Украинские военные представители указали, что российские силы могут концентрировать некоторые неуказанные силы для наступательных или демонстрационных операций в Запорожской области. Начальник Объединенного украинского пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что войска РФ в неустановленных районах собирают силы, которые могут быть соединениями для проведения наступательной операции. Он отметил, что эта группировка время от времени меняет свои позиции, но конкретное направление действий российское командование пока не выбрало. Ерин добавил, что неясно, будет ли российское военное командование использовать эту группировку для показательных действий или при подготовке к наступательной операции, и заявил, что ВСУ в настоящее время не наблюдают значительного увеличения сил в Запорожской области.

Российские оккупационные "власти" и блогеры распространили сообщения о том, что 25 декабря войска РФ завершили строительство укреплений вдоль линии фронта в Запорожской области. Российский "военкор" также прокомментировал украинские сообщения о том, что войска РФ обустраивают позиции вокруг Мелитополя, отметив, что российские войска собрали в городе много военной техники, "как будто они готовятся к битве века".

Украинские военные сообщили, что силы РФ пытаются провести небольшие боевые разведывательные операции, чтобы выйти на правобережную Херсонскую область. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк также заявила, что войска РФ продолжают терять позиции в неустановленных районах, в то время как украинские силы ведут артиллерийский огонь, чтобы не допустить усиления передовых российских группировок дополнительными силами. Она добавила, что ВСУ продолжают неустановленные боевые действия против российских сил на Кинбурнской косе, в то время как силы РФ используют свои позиции на косе для обстрела портовых районов в Николаевской области.

Войска РФ продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты и украинские позиции в правобережной Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях. Российские войска также продолжали обстреливать густонаселенные города Берислав и Херсон.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским целям на юге Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы нанесли удар по российскому штабу в Забарино (примерно в 30 км к юго-западу от города Херсон) во время встречи офицеров Южного военного округа. Сообщается, что в результате удара пострадали до 70 российских военнослужащих. В Генштабе ВСУ также сообщили, что в результате украинского удара по неназванному населенному пункту в оккупированной Херсонской области погибло до 50 российских военнослужащих и до 100 военнослужащих получили ранения. Украинские местные официальные лица и пользователи социальных сетей также сообщили, что ВСУ нанесли удар по российской военной технике в Олешках и Чаплинке, соответственно в 10 и 67 км к юго-востоку от Херсона.