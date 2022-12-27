ВОЙНА В Украине Синоптики обещают погодные сюрпризы на Новый год: ждать ли снега

2022-12-27 19:30

 

Погода в Украине на Новый год будет совсем не зимней. Снега и мороза 31 декабря и 1 января не будет, а столбики термометров поднимутся к значениям до +9 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что относительно теплую погоду без осадков показывают предварительные прогнозы.

 

Подобный прогноз погоды публикует и сайт Gismeteo. Синоптики обещают температуру воздуха до +7 градусов 31 декабря и 1 января, а из осадков можно ожидать только дожди.

Синоптики Meteoprog дают еще более теплый прогноз. Ожидается, что столбики термометров покажут до +9, а минусовые температуры возможны только в ночное время.

subscriber subscriber

Еще по теме

Будут ли перед Новым годом отменять аварийные отключения света: заявление "Укрэнерго"

2022-12-26 20:00

Что категорически нельзя вешать на елку на Новый год 2023

2022-12-25 19:00

фото Январь будет теплым: синоптики дали неожиданный прогноз для Украины

2022-12-24 20:00

США готовят новый раунд помощи для Украины: его могут утвердить в течение 48 часов

2022-12-22 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин не заявлял о готовности к переговорам с Украиной, а дипломатические "маневры" преследуют только одну цель – ISW

2022-12-27 22:00

"Результаты очень вкусные" — Гуменюк об ответе ВСУ на массированные обстрелы рф Украины

2022-12-27 21:00

Эксперт оценил шансы оккупантов захватить Бахмут

2022-12-27 20:00

Синоптики обещают погодные сюрпризы на Новый год: ждать ли снега

2022-12-27 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин не заявлял о готовности к переговорам с Украиной, а дипломатические "маневры" преследуют только одну цель – ISW 2022-12-27 22:00
"Результаты очень вкусные" — Гуменюк об ответе ВСУ на массированные обстрелы рф Украины 2022-12-27 21:00
Эксперт оценил шансы оккупантов захватить Бахмут 2022-12-27 20:00
Синоптики обещают погодные сюрпризы на Новый год: ждать ли снега 2022-12-27 19:30