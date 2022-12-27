ВОЙНА В Украине Синоптики обещают погодные сюрпризы на Новый год: ждать ли снега

2022-12-27 19:30

Погода в Украине на Новый год будет совсем не зимней. Снега и мороза 31 декабря и 1 января не будет, а столбики термометров поднимутся к значениям до +9 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что относительно теплую погоду без осадков показывают предварительные прогнозы.

Подобный прогноз погоды публикует и сайт Gismeteo. Синоптики обещают температуру воздуха до +7 градусов 31 декабря и 1 января, а из осадков можно ожидать только дожди.

Синоптики Meteoprog дают еще более теплый прогноз. Ожидается, что столбики термометров покажут до +9, а минусовые температуры возможны только в ночное время.