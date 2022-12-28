ВОЙНА В Украине Дефицит электроэнергии в системе увеличился: в "Укрэнерго" назвали причину

2022-12-28 19:00

 

Дефицит электроэнергии в системе по состоянию на 28 декабря увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за вражеского обстрела газовой инфраструктуры на востоке.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время, как отметили в компании, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день в ночные часы подряд не применяются ограничения потребления.

"Однако в итоге имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напоминают, что энергосистема страны за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян.

"В результате этого объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время", - добавляют в сообщении.

Энергетики обращают внимание, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму, поэтому специалисты готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему.

Напомним, что из-за обстрелов россиян произошло повреждение магистрального газопровода в Харьковской области. Это послужило причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области.

Добавим, ранее мы писали о том, что российские войска во время новогодних праздников российские войска могут попытаться нанести значительный удар по инфраструктуре Украины.

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