ВОЙНА В Украине "Путь будет еще длинным": Бербок высказалась о вступлении Украины в Евросоюз

2022-12-28 20:00

По ее словам, Европа видит свое будущее вместе с украинцами.

Немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок заявило, что Европейский Союз прилагает усилия, чтобы помочь Украине стать его частью. Предоставление статуса нашей стране кандидатом в члены ЕС она назвала историческим моментом.

Об этом Бербок заявила в интервью румынскому каналу "Digi 24".

По ее словам, в настоящее время вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно "по понятным причинам". Впрочем, Европа видит свое будущее вместе с украинцами.

"Путь туда будет еще длинным и, конечно, иногда трудным. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации ее правовой системы и стандартов со стандартами ЕС, тем самым прокладывая путь к вступлению", — подчеркнула глава МИД Германии.

Дипломатка отмечает, что ЕС необходимо также сделать "свою домашнюю работу", чтобы продумать механизм, как принимать решения в расширенном союзе.

"Вот почему мы поддерживаем реформы. К примеру, применение системы голосования квалифицированным большинством в ряде вопросов", — добавила Бербок.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время вопроса о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине не стоит. Она также выразила уверенность в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.