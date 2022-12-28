ВОЙНА В Украине В Новогодние праздники могут быть новые массированные обстрелы — Данилов

2022-12-28 20:30

 

Людям нужно себя беречь и соблюдать правила безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов.

На новогодние праздники действия врага предугадать сложно, однако не исключено, что тот захочет обстрелять украинскую территорию. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилов в эфире телемарафона. 

Он указал, что у россиян осталось не так уж много ракет, поэтому не исключил, что те начнут их экономить. При этом он заявил, что когда именно произойдет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины, спрогнозировать невозможно.

 "Об обстрелах - мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед. Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он также это осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас", - отметил Данилов.

Он же напомнил, что для собственной безопасности следует соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и находиться в укрытии при возникновении угроз. 

Ранее Данилов заявил, что Россия в ближайшее время особенно "озвереет", но будет "пылать, пока не сгорит Москва".

subscriber subscriber

Еще по теме

"Результаты очень вкусные" — Гуменюк об ответе ВСУ на массированные обстрелы рф Украины

2022-12-27 21:00

документ Братанская разведка пояснила, зачем враг обстреливает Украину болванками от "ядерных" ракет

2022-12-23 18:28

Как украинцы могут получить свою пенсию за границей: разъяснение Минсоцполитики

2022-12-22 22:00

В роССии рассматривается вопрос всеобщей мобилизации, - Данилов

2022-12-21 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роCCия потерпела поражение уже сегодня - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе

2022-12-28 22:00

лавров взорвался бессмысленными угрозами Украине: что кроется за его заявлением

2022-12-28 21:30

Эксперты назвали 5 сценариев продолжения войны Украины с роССией в 2023-м году, — ВВС

2022-12-28 21:00

В Новогодние праздники могут быть новые массированные обстрелы — Данилов

2022-12-28 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роCCия потерпела поражение уже сегодня - экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе 2022-12-28 22:00
лавров взорвался бессмысленными угрозами Украине: что кроется за его заявлением 2022-12-28 21:30
Эксперты назвали 5 сценариев продолжения войны Украины с роССией в 2023-м году, — ВВС 2022-12-28 21:00
В Новогодние праздники могут быть новые массированные обстрелы — Данилов 2022-12-28 20:30