ВОЙНА В Украине В Новогодние праздники могут быть новые массированные обстрелы — Данилов

2022-12-28 20:30

Людям нужно себя беречь и соблюдать правила безопасности в любом случае, когда речь идет об угрозе обстрелов.

На новогодние праздники действия врага предугадать сложно, однако не исключено, что тот захочет обстрелять украинскую территорию. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилов в эфире телемарафона.

Он указал, что у россиян осталось не так уж много ракет, поэтому не исключил, что те начнут их экономить. При этом он заявил, что когда именно произойдет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины, спрогнозировать невозможно.

"Об обстрелах - мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед. Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он также это осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас", - отметил Данилов.

Он же напомнил, что для собственной безопасности следует соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и находиться в укрытии при возникновении угроз.

Ранее Данилов заявил, что Россия в ближайшее время особенно "озвереет", но будет "пылать, пока не сгорит Москва".