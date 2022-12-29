ВОЙНА В Украине СБУ накрыли очередной бизнес российского олигарха приближенного к Кремлю

2022-12-29 09:22

СБУ накрыли очередной бизнес российского олигарха приближенного к Кремлю. В АМПУ обнаружили подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд. гривен

По информации Офиса Генпрокурора, 160 000 тонн руды принадлежали российскому олигарху Алишеру Усманову. Компанию бизнесмена зарегистрировали в ЕС. В 2021-22 годах, вместе с российскими компаниями, Алишеровская задекларировала транзит руды через Украину в страны Азии на общую сумму более 1,3 млрд. грн. ( https://usm.media/u-portah- ukra%D1%97ni-zaareshtuvali- rudu-rosijskogo-oligarha-na- 18-mlrd/

Чтобы обойти налоги и сборы, сотрудники фирмы использовали механизм так называемого прикованного транзита. В Генпрокуратуре уверяют, что руда должна была остаться в Украине. По факту, дельцы отгружали товар резидентам Украины, не оплачивая таможенные платежи. В результате схемы, ущерб бюджету составил более 118 млн. грн. ( https://focus.ua/voennye- novosti/542645-v-ukraine- arestovano-imushchestvo- rossiyskogo-oligarha-usmanova- pochti-na-2-mlrd-grn-sbu-foto

По информации нашего источника в Министерстве инфраструктуры, в АМПУ знали о подпольных складках. Команду «молчать» дал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков. Через Министерство, чиновник с новой силой собирает сливки с АМПУ, где раньше был на всех ключевых должностях. «Юра с Усманова получил, что ему надо. Теперь этот проект ему неинтересен», — добавил источник