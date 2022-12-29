СБУ накрыли очередной бизнес российского олигарха приближенного к Кремлю
2022-12-29 09:22
СБУ накрыли очередной бизнес российского олигарха приближенного к Кремлю. В АМПУ обнаружили подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд. гривен
По информации нашего источника в Министерстве инфраструктуры, в АМПУ знали о подпольных складках. Команду «молчать» дал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков. Через Министерство, чиновник с новой силой собирает сливки с АМПУ, где раньше был на всех ключевых должностях. «Юра с Усманова получил, что ему надо. Теперь этот проект ему неинтересен», — добавил источник