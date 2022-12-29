ВОЙНА В Украине СБУ накрыли очередной бизнес российского олигарха приближенного к Кремлю

2022-12-29 09:22
СБУ накрыли очередной бизнес российского олигарха приближенного к Кремлю. В АМПУ обнаружили  подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд. гривен
 
По информации Офиса Генпрокурора, 160 000 тонн руды принадлежали российскому олигарху Алишеру Усманову. Компанию бизнесмена зарегистрировали в ЕС. В 2021-22 годах, вместе с российскими компаниями, Алишеровская задекларировала транзит руды через Украину в страны Азии на общую сумму более 1,3 млрд. грн. (https://usm.media/u-portah-ukra%D1%97ni-zaareshtuvali-rudu-rosijskogo-oligarha-na-18-mlrd/ )
 
Чтобы обойти налоги и сборы, сотрудники фирмы использовали механизм так называемого прикованного транзита.  В Генпрокуратуре уверяют, что руда должна была остаться в Украине. По факту, дельцы отгружали товар резидентам Украины, не оплачивая таможенные платежи. В результате схемы, ущерб бюджету составил более 118 млн. грн.   (https://focus.ua/voennye-novosti/542645-v-ukraine-arestovano-imushchestvo-rossiyskogo-oligarha-usmanova-pochti-na-2-mlrd-grn-sbu-foto )
 
По информации нашего источника в Министерстве инфраструктуры, в АМПУ знали о подпольных складках. Команду «молчать» дал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков. Через Министерство, чиновник с новой силой собирает сливки с АМПУ, где раньше был на всех ключевых должностях. «Юра с Усманова получил, что ему надо. Теперь этот проект ему неинтересен», — добавил источник
subscriber subscriber

Еще по теме

Ворог може спробувати захопити Рівненську АЕС під час нового наступу, - генерал-майор запасу СБУ

2022-12-23 12:29

Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию

2022-12-22 13:50

Пенсіонери з Одеси звинувачують Юрія Васькова в погрозах їхньому життю

2022-12-07 16:11

Суд избрал меру пресечения коллаборанту из Бучи, который пытался спрятаться в теробороне

2022-10-19 11:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Как выбрать искусственную елку или живую ель к Новому году, чтобы не навредить здоровью

2022-12-29 14:29

Потери оккупантов резко возросли - за сутки ВСУ демилитаризовали почти восемь сотен врагов

2022-12-29 13:35

В ряде областей Украины работает ПВО - перехвачено и сбито много ракет

2022-12-29 12:30

ГРАФИК В результате массированной ракетной атаки задерживаются пять украинских поездов

2022-12-29 11:39
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как выбрать искусственную елку или живую ель к Новому году, чтобы не навредить здоровью 2022-12-29 14:29
Потери оккупантов резко возросли - за сутки ВСУ демилитаризовали почти восемь сотен врагов 2022-12-29 13:35
В ряде областей Украины работает ПВО - перехвачено и сбито много ракет 2022-12-29 12:30
ГРАФИК В результате массированной ракетной атаки задерживаются пять украинских поездов 2022-12-29 11:39