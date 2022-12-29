ВОЙНА В Украине Потери оккупантов резко возросли - за сутки ВСУ демилитаризовали почти восемь сотен врагов

2022-12-29 13:35

С 24 февраля по 29 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 104 560 человек (+790 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 3018 (+1) танков
  • 6047 (+10) боевых бронированных машин
  • 2004 (+5) артиллерийских системы
  • 423 (+5) реактивных системы залпового огня
  • 212  средств ПВО
  • 283  самолета
  • 268 (+1) вертолетов
  • 1717 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 653  крылатые ракеты
  • 16  кораблей / катеров
  • 4675 (+15) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 179 единиц специальной техники
  • 1 крымский мост

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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