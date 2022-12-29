ВОЙНА В Украине Потери оккупантов резко возросли - за сутки ВСУ демилитаризовали почти восемь сотен врагов

2022-12-29 13:35

С 24 февраля по 29 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 104 560 человек (+790 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

3018 (+1) танков

6047 (+10) боевых бронированных машин

2004 (+5) артиллерийских системы

423 (+5) реактивных системы залпового огня

212 средств ПВО

283 самолета

268 (+1) вертолетов

1717 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня

653 крылатые ракеты

16 кораблей / катеров

4675 (+15) единиц автомобильной техники и автоцистерн

179 единиц специальной техники

1 крымский мост

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.