Потери оккупантов резко возросли - за сутки ВСУ демилитаризовали почти восемь сотен врагов
2022-12-29 13:35
С 24 февраля по 29 декабря общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 104 560 человек (+790 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 3018 (+1) танков
- 6047 (+10) боевых бронированных машин
- 2004 (+5) артиллерийских системы
- 423 (+5) реактивных системы залпового огня
- 212 средств ПВО
- 283 самолета
- 268 (+1) вертолетов
- 1717 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 653 крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 4675 (+15) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 179 единиц специальной техники
- 1 крымский мост
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.