ВОЙНА В Украине ВСУ "разложили по пакетикам" почти 800 роССийских оккупантов: новая статистика Генштаба

2022-12-29 17:00

Украинские военные за сутки уничтожили еще почти 800 российских оккупантов. Также уничтожено почти полсотни единиц различной вражеской техники.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 декабря среди личного состава ориентировочно составили около 104 тыс. 560 (+790 за сутки) человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 18 (+1 за сутки) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 47 (+10), артиллерийских систем - 2 тыс. 4 (+5), реактивных систем залпового огня - 423 (+5).

Средств противовоздушной обороны - 212, самолетов - 283, вертолетов - 268 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 717 (+10) крылатые ракеты - 653. Кроме того кораблей/катеров было уничтожено 16, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 675 (+15), специальной техники - 179.

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.